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Meteoroloji’den Bayburt’unda aralarında bulunduğu 11 il için çığ uyarısı

21.01.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji’den Bayburt’unda aralarında bulunduğu 11 il için çığ uyarısı

Meteoroloji’den Bayburt’unda aralarında bulunduğu 11 il için kar ve çığ uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den Bayburt’unda aralarında bulunduğu 11 il için kar ve çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Çığ tehlikesinin beklendiği iller şöyle sıralandı: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Şırnak.
Doğu Karadeniz Bölgesinde geceleri soğuk havada etkili olurken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Bayburt Kop Dağında kaydedildi.

Meteoroloji’den Bayburt’unda aralarında bulunduğu 11 il için çığ uyarısı

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