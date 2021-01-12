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Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı

12.01.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Meteorolojiden Bursa için ’sarı’ uyarı

Meteoroloji Bursa için kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, bu akşam saat 19.00’dan, gece 03.00’a kadar ’sarı’ uyarı yayımladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Bursa için kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, bu akşam saat 19.00’dan, gece 03.00’a kadar ’sarı’ uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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