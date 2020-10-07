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Meteorolojiden Bursa için uyarı

BURSA HABERLERİ  | 07.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabahtan itibaren Marmara bölge genelinde görülecek kuvvetli gök gürültü sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Bursa’nın Harmacık, Karacabey ve Büyükorhan ilçeleri için turuncu, diğer ilçeler için sarı uyarıda bulunduğu açıklamada, "08.10.2020 Perşembe saat 09.00’dan itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2) Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.

Meteorolojiden Bursa için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabahtan itibaren Marmara bölge genelinde görülecek kuvvetli gök gürültü sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Bursa’nın Harmacık, Karacabey ve Büyükorhan ilçeleri için turuncu, diğer ilçeler için sarı uyarıda bulunduğu açıklamada, "08.10.2020 Perşembe saat 09.00’dan itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2) Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer verildi.

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