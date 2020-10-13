Meteorolojiden Bursa için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısında Bursa ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan açıklamada, 13 Ekim 2020 Salı saat 17.40’dan 19.00’a kadar süreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji radarında alınan son veriler ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki saatlerde Bursa şehir merkezi ve çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

