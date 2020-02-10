YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 10.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer hamleli rüzgar şeklinde (30-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da eksi 6, Hakkâri’de eksi 8, Muş’ta eksi 7 ve Bitlis’te eksi 10 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da eğitime kar engeli

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Marmaris’te kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Gerze’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Van Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:26
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Bayan kuaförlere yönelik uygulamalı eğitim

Bayan kuaförlere yönelik uygulamalı eğitim

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Peynirciler Çarşısını ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.