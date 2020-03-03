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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 03.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bölge genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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