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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

VAN HABERLERİ  | 30.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu olması beklendiği belirtilerek, “Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri’de 5, Bitlis’te 4, Van’da 9 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

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Sabah
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Öğle
12:00
İkindi
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Akşam
16:53
Yatsı
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Ipekyolu
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Ipekyolu
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Ipekyolu
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Caldiran
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