Meteorolojiden Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için don uyarısı

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için pazartesi ve salı günü için don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 ilde pazartesi ve salı günleri gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
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