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Meteorolojiden Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için don uyarısı

10.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için don uyarısı

Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için pazartesi ve salı günü için don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 ilde pazartesi ve salı günleri gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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meteoroloji Bolu Çankırı Zonguldak Bartın Karabük Düzce

Çankırı Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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