Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ tehlikesi beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, zaman zaman hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 5, Hakkâri’de 0, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

