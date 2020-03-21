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Meteorolojiden çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 21.03.2020 09:46 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde hafif kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi Açıklamanın devamında ise “Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Van Gölü’nde hava: çok bulutlu, rüzgâr: kuzeyli yönlerden 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,50 ila 0,75 m, görüş: iyi, il merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 7, Muş 8, Bitlis 5 ve Hakkâri’ de 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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