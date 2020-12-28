Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu olması beklendiği belirtilerek, “Gün boyu sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkâri 0, Van 6 ve Muş’ta eksi 2 derece olması beklenmektedir. Eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

