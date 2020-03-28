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Meteorolojiden çığ ve kuvvetli yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 28.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ uyarısında bulunurken, Hakkari’de ise kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise “Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. Van Gölü’nde hava; parçalı çok bulutlu, yağmurlu rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş: iyi. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 9, Muş 10, Bitlis 6 ve Hakkâri’ de 8 derece olması beklenmektedir” denildi.

“Kuvvetli yağış ve çığ uyarısı”
Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği açıklamada, “Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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