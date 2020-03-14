YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı

Meteorolojiden çığ ve su baskınlarına yönelik uyarı

VAN HABERLERİ  | 14.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde çığ ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van’ın Güney ilçeleri (Bahçesaray, Çatak, Başkale) ile Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü’nde hava: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, rüzgâr: batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,5 m, görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 7, Muş 4, Bitlis 5 ve Hakkâri ‘de 6 derece olması beklenmektedir. Hakkari il geneli ile Van’ın güney ilçelerinde (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) hava sıcaklıklarının yükselmesi ve bugün (cumartesi) akşam saatlerine kadar beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Van Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:21
İkindi
15:41
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Van Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit Belediyesi ile Ahbap Derneği’nden sokak hayvanlarına Sıcak Yuva

Edremit Belediyesi ile Ahbap Derneği’nden sokak hayvanlarına Sıcak Yuva

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

AK Parti milletvekilleri: “Geleceğe dönük bir perspektifle sağlık yatırımları önceliğimizdir”

AK Parti milletvekilleri: “Geleceğe dönük bir perspektifle sağlık yatırımları önceliğimizdir”

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.