YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

30.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de beklenen yağışın, sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralıAdana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Adana Hatay Osmaniye

Adana Namaz Vakitleri 30 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:25

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Pazar

Baraj Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.