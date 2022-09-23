Meteorolojiden, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'ya fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış, Doğu Anadolu'nun doğusu için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına
Tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin güneyinde kuvvetli (50- 70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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