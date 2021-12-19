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Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

19.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat), Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtına sonucu meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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