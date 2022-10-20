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Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı

20.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının öngörüldüğü bildirildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Kars'ın güneyi, Bingöl'ün güneydoğusu, Hakkari'nin batısı ile Van'ın kuzey ve batısında yarın beklenen yağmur ve sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

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