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Meteoroloji’den ’don’ ve ’buzlanma’ uyarısı

14.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 7.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuldu.
Yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstereceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz yarın ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte halen batı ve iç bölgelerimizde mevsim normallerinde, doğu bölgelerimizde ise mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Hafta başında (18.01.2021) sıcaklıkların düşmeye başlayarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, bölgemiz genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

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