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Meteoroloji’den gelen sıcaklık uyarıları Sivas’ı es geçti

SİVAS HABERLERİ  | 16.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Sivas’ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre, 16 Mayıs’ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken sıcaklık 26 derece gösterdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre, ülke genelinde sıcaklıkların artması bekleniyordu.

Sivas’ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre, 16 Mayıs’ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken sıcaklık 26 derece gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre, ülke genelinde sıcaklıkların artması bekleniyordu. Sivas’ta da 16 Mayıs’ta sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği açıklanmıştı. Ancak öğle saatlerinde termometreler 26 dereceyi gösterdi. Önceki haftalara nazaran hava sıcaklığının arttığı Sivas’ta, vatandaşlar sıcak havadan şikâyet etti. Ramazan ayının içinde olunması ile birlikte de oruç olan ve çalışan vatandaşlar, sıcağında kendilerini oldukça zorladığını söyledi. Kentte bazı vatandaşlar ağaçların altında gölgelenirken bazıları ise yürüyüş yaparak sıcak havanın tadını çıkardı. Oruç tuttukları için sıcak havanın kendilerini zorladığını söyleyen vatandaşlar, çalışan insanların işlerinin daha zor olduğu belirttiler.

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İkindi
16:27
Akşam
19:47
Yatsı
21:23

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Altınay Eczanesi
Merkez
Lalezar Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
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