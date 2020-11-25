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Meteorolojiden Hakkari için kar yağışı uyarısı

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.11.2020 08:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 9, Bitlis’te 6, Van’da 9 ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir” denildi.

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Hakkari Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
11:57
İkindi
14:34
Akşam
16:56
Yatsı
18:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
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