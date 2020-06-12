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Meteorolojiden İç Anadolu'da 4 il için sağanak ve dolu uyarısı

KONYA HABERLERİ  | 12.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Meteorolojiden İç Anadolu'da 4 il için sağanak ve dolu uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Aksaray ve Niğde il geneliyle Karaman'ın Ayrancı ilçesi, Konya'nın Altınekin, Karatay, Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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