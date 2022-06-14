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Meteorolojiden, iç kuzeybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

14.06.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışın Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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