Meteorolojiden, iç kuzeybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz