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Meteorolojiden kar, buzlanma ve çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 13.02.2020 08:20 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar, buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı olması tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı, güney batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van ve Hakkâri’de eksi 2 ve Muş ve Bitlis’te ise eksi 3 derece olması beklenmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışların Cuma (14.02.2020) sabah saatlerine kadar Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden; buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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