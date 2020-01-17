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  4. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

VAN HABERLERİ  | 17.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 1, Hakkâri’de eksi 2, Bitlis’te eksi 2 ve Muş’ta eksi 3 derece olması beklenmektedir” denildi.

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