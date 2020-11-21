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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

VAN HABERLERİ  | 21.11.2020 09:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de 9, Bitlis’te 6, Van’da 8 ve Muş’ta 9 derece olması beklenmektedir” denildi.

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Herdem Eczanesi
Ipekyolu
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Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
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