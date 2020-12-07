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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

VAN HABERLERİ  | 07.12.2020 08:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde zaman zaman kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman karlı olması beklendiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 5, Van’da 7, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

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Van Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:03
Öğle
12:03
İkindi
14:31
Akşam
16:52
Yatsı
18:15

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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