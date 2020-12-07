Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde zaman zaman kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman karlı olması beklendiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 5, Van’da 7, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

