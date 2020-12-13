YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

VAN HABERLERİ  | 13.12.2020 09:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, öğle saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 8, Van’da 10, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 6 derece olması beklenmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:08
Öğle
12:06
İkindi
14:32
Akşam
16:53
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Emre Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.