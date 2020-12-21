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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

VAN HABERLERİ  | 21.12.2020 09:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Bitlis, Muş ve Van için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Gece saatlerinde Bitlis ile Muş çevreleri ve Van’ın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 2, Hakkari 3, Van 5 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

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