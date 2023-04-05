Meteorolojiden Kars için fırtına uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği Kars ve Ağrı’da rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden, Iğdır’da ise doğulu yönlerden esmesi bekleniyor.

“KARS-AĞRI VE IĞDIR İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI”

Meteoroloji bugün sabah ile akşam saatleri arasında bölge genelinde Kars-Ağrı-Iğdır güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına saatte 40-70 kilometre, Yüksek kesimler de ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına saatte 80 kilometre esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

