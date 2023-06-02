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Meteorolojiden Kars’a sağanak yağmur uyarısı

02.06.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars’ta, rüzgar bölge genelinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beleniyor. Kars’ta hava sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.

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Kars Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
02:38
Sabah
04:32
Öğle
12:11
İkindi
16:08
Akşam
19:39
Yatsı
21:25

Kars Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Kagizman eczanesi
Kagizman
Tazegül eczanesi
Arpacay
Sağlik eczanesi
Sarikamis
Deva eczanesi
Merkez
Enbiya eczanesi
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