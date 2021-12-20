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Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısı

20.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda bulunan Kastamonu ve Sinop kıyılarında bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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