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Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısı

23.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, “Yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 il 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölünde hava durumu: parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50m; görüş: iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 1, Bitlis -3, Muş -4 ve Hakkâri’de 0 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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