Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 15, Muş’ta 18, Hakkâri’de 14 ve Bitlis’te 11 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

