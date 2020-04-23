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Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 15, Muş’ta 18, Hakkâri’de 14 ve Bitlis’te 11 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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