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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

VAN HABERLERİ  | 29.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 22, Hakkâri 26, Muş ve Van’da 25 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Ipekyolu
Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
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Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
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