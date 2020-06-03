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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

VAN HABERLERİ  | 03.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olduğu belirtilerek, “Van ilinin kuzey ilçelerinde ve Muş çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli (50-70km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Bitlis’te 20, Hakkâri’de 23, Muş ve Van’da 24 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde sabah saatlerinden sonra rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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