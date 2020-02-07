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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 07.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (50-100km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde rüzgârın güneyli yönlerden akşam saatleri itibariyle etkisini arttırarak gece saatlerinde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 6, Hakkâri, Bitlis ve Muş’ta ise 2 derece olması beklenmektedir” denildi.

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Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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