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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 05.05.2020 17:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü doğu kesimlerde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m) tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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