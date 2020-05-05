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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 05.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın yurdun doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak ile Batman ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yerel yağış tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kuvvetli Yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı

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