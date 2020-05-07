YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Meteoroloji’den ’Kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji’den ’Kuvvetli yağış’ uyarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 16:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Sivas il geneli ile Kayseri’nin Kuzey ve Nevşehir’in Doğu ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların yerel kuvvetli 21-50 kilogram metrekare olması beklendiğinden ani sel, su bakını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:27
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:43
Yatsı
21:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.