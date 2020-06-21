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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 21.06.2020 09:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Muş, Bitlis ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların öğle saatlerinden sonra Muş, Bitlis ve Hakkari’de zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette; yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 21, Muş’ta 24, Bitlis’te 18 ve Hakkari’de 22 derece olması beklenmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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