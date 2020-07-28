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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 28.07.2020 08:25 | Son Güncelleme

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinde bugün sağanak bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu
Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı,
Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin
ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak
kuvvetli görülmesi bekleniyor. Bu kesimde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim
normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında
seyredeceği tahmin ediliyor.

- Fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,
Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu
Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri
ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve
Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli ve yer yer
kısa süreli fırtına (60-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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