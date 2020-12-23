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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

VAN HABERLERİ  | 23.12.2020 08:46 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğudaki dört il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı belirtilerek, “Yağışların Van’ın kuzeyinde, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 1, Hakkari 3, Van 5 ve Muş’ta 3 derece olması beklenmektedir. Yağışların; akşam saatlerinde Muş ve Bitlis’in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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