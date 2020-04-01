YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 01.04.2020 08:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli yağış ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Muş’ta 8, Bitlis ve Hakkâri’de 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü

Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Serik Arıtma Tesisi’nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Serik Arıtma Tesisi’nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Van Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:44
Öğle
12:15
İkindi
15:49
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Yağmur Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Başkan Say’dan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. yıldönümü mesajı

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

Van’da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.