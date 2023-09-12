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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

12.09.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari ve çevresi dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların Van’ın kuzey ilçeleri ile Bitlis’in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer sert ve zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Muş 25, Bitlis 22, Hakkari 24 ve Van’da 21 derece olması tahmin edilmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerine kadar Van ilinin kuzey ilçelerinde ve Bitlis ilinin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari illerinde rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta ve sert rüzgar şeklinde yağış anında ise kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir. Oluşabilecek ağaç/direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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