YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 07.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa için 2 gün boyunca yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Manisa il genelinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi istendi. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre, 08.10.2020 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Manisa merkez ve ilçelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Yapılan açıklamada Perşembe günü başlayacak olan yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak yağışların 9 Ekim Cuma günü öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi:
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:03
İkindi
16:17
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Akdur Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Vali Karadeniz, Akhisar’da incelemelerde bulundu
Vali Karadeniz, Akhisar’da incelemelerde bulundu
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.