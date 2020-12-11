YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Meteorolojiden Manisa için hem kuvvetli yağış hem fırtına uyarısı

Meteorolojiden Manisa için hem kuvvetli yağış hem fırtına uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 11.12.2020 16:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Aralık Cumartesi günü Manisa için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler göre; Manisa ilinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (12 Aralık 2020 Cumartesi) il genelinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Aralık Cumartesi günü Manisa için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler göre; Manisa ilinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (12 Aralık 2020 Cumartesi) il genelinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın Manisa il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:09
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Kent Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.