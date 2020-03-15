Meteorolojiden Manisa’ya ’Zirai don’ uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu gece itibariyle Manisa’nın birçok noktasında zirai don beklendiği belirtilerek üreticilerin 20 Mart sabahına kadar tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Manisa için zirai don uyarısında bulundu. Özellikle başta üzüm olmak üzere birçok meyvenin uyanma zamanı olan bir dönemde meydana gelmesi beklenen don olayı karşısında üreticilerin tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi 16 Mart gecesinden itibaren Manisa’nın doğu ilçelerinde Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Köprübaşı, Ahmetli, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Demirci, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ve Selendi hafif, yükseklerinde orta kuvvette zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca 16 Mart’ta başlayacak olan don tehlikesinin 20 Mart sabahına kadar devam edeceği bilgisi de verildi.

