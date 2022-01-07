Meteorolojiden Muğla için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, Muğla'nın Güneydoğu ilçelerinde yarından itibaren şiddetli yağış bekleniyor.

Yağışların Marmaris, Datça, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde pazar günü gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2/12saat) olması öngörülüyor.

Şiddetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

