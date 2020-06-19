Meteorolojiden Rize için "şiddetli yağış" uyarısı

Rize çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar etkili olmak üzere, Rize çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

