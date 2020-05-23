Meteorolojiden rüzgar ve fırtına uyarısı

Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgarın bu gece saatleri ve yarın Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden, pazar ve pazartesi günleri ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

